Wat deed dat vliegtuigje vandaag de hele dag boven Deventer? Het antwoord blijkt simpel

‘Kan dat vliegtuigje eens stoppen met de hele tijd over Blauwenoord en Oostrik te vliegen? Als ik vliegtuigen wil spotten ga ik wel bij Schiphol wonen’, riep één van de bewoners van het gebied. Het vliegtuigje vloog over Epse, Bathmen, Lettele, Diepenveen en Deventer. Steeds in hetzelfde patroon, tot daar op het einde licht van werd afgeweken.

Een woordvoerder van vliegveld Teuge, waar het vliegtuigje was opgestegen, weet waarom het vliegtuig in het luchtruim boven Deventer en omgeving vloog: ,,Mensen maken zichzelf gek, want dit gebeurt bijna dagelijks, het is alleen opvallend dat het toestel steeds op dezelfde plek vloog. De bemanning bestond uit mensen die bezig waren met een fotovlucht. Normaal gesproken wordt dit door de gemeente of de provincie aan bedrijven uitbesteed, om bijvoorbeeld de situatie op een weg in kaart te brengen of om illegale bouwactiviteiten in beeld te brengen.”