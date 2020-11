Wat doe jij met je verpakking als je burger op is? McDonald’s De Scheg in Deventer strijdt tegen zwerfvuil

Straffen voor wapenbezit bij woonwagen­kamp Deventer lager

3 november Een van de twee mannen die in 2015 met een vuurwapen in de auto betrapt werd bij het woonwagenkamp aan de Colmschaterstraatweg in Deventer, moet terug de gevangenis in. Willem M. (45) kreeg gisteren in hoger beroep 200 dagen celstraf.