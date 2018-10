Wat doen al die helikopters boven Terwolde?

Plan voor fietsen­stal­ling onder voormalige V&D in Deventer

10:22 Deventer onderzoekt of het mogelijk is een ondergrondse fietsenstalling onder het voormalige V&D-pand te maken op de Brink in Deventer. Het pand waar nu Costes en de H&M in gevestigd zijn, is volledig onderkelderd. Het zou een oplossing zijn voor de eeuwigdurende ergernis over gestalde fietsen rond de Brink.