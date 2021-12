Wat doen ziekenhuizen in Oost-Nederland tegen nepartsen, zoals Özlem Ü.?

In Leiderdorp lukte het. In Den Haag. Ook in Veldhoven drong Özlem Ü. (33) door tot in ziekenhuizen. Daarnaast werd de Amersfoortse met valse en vervalste documenten aangenomen bij nog twaalf andere zorginstellingen in Nederland. Ze waakte in de nacht, beoordeelde patiënten, zette infusen, plaatste vaccinaties. Taken waarvoor ze niet was opgeleid.