Wat is belangrijker: de kip of het ei?

De vraag blijft tot de jongste dag prangen. Wat was er eerder: de kip of het ei? Leden van de Welsumerclub houden zich tegenwoordig vooral bezig met die andere heikele kwestie. Welke van de twee is belángrijker?

De mooie veren van de kip, roodbruinpatrijs van kleur, biologeren al vele jaren de Nederlandse fokkers. Intussen waken de Engelsen ervoor dat het ei in de knel komt. Met als haantje de voorste kroonprins Charles, beschermheer van de Engelse Welsumerclub.

Genoeg gespreksstof voor de jaarlijkse clubdag, die zaterdag wordt gehouden in Eet Tapperij Bijsterbosch te Welsum, het Gelderse dorp dat als de bakermat geldt van deze onder hobbyisten zo populaire hoendersoort.

Pelgrim

Harrie Pelgrim heeft voor zich op tafel in Bussloo twee oude eieren, waaruit de vloeistof vrijwel is verdwenen. Zulke verschraalde showexemplaren pleegt de doorgewinterde fokker uit te stallen op een clubdag, want niet alle bezoekers kennen het verschil tussen het mijn en dijn. Hij wordt nog liever bestolen van een lege dop dan van een half ei.

Er komt zelfs fraude voor in kringen van kippenfokkers. Pelgrim herinnert zich het gevalletje op een tentoonstelling te Twello, alweer tientallen jaren geleden. Een deelnemer had de veren van zijn kippen opgepimpt met schoensmeer. Omdat dit goedje bleef kleven aan de handen van de keurmeester, kwam het vergrijp aan het licht. Pelgrim kent zelf een minder doorzichtig trucje om witte vleugelpunten te camoufleren. ,,Wrijf ze in met roet, daar kraait geen haan naar'', verzekert de topfokker.

Slaolie

Hij zegt zelf louter legale middelen te benutten om zijn kippen rijp te maken voor een tentoonstelling. Hij borstelt hun veren, poetst hun kam met spiritus en zet de poten in de slaolie. Zijn bekerkasten puilen uit.

Pelgrim beaamt dat de betoverende schoonheid van de Welsumer kip de blik van de Nederlandse fokker heeft vertroebeld. Het ei werd het kind van de rekening. ,,Het ei hoort koffiebruin en matglanzend te zijn, met donkere spikkels en spatten'', stelt Pelgrim. ,,Het welsumer ei is tegenwoordig te bleek en te klein. We selecteren meer op de kleur en bouw dan op de grootte van de kip.''

Neerwaarts

Zo is de fokkerij van Welsumer kippen in Nederland verstrikt geraakt in een neerwaartse spiraal. Want hoe kleiner het ei, des te kleiner de kip. Voor een omkering van deze evolutie in ongewenste richting speuren de kenners vooral naar gene zijde van de grenzen.

Ze weigeren het voorbeeld te volgen van de Duitsers. Zij kunnen weliswaar wijzen op beduidend grotere Welsumer kippen, maar hun kleur staat de Nederlandse fokkers niet aan. Roestbruinpatrijs, geel en zelfs zilver. Brrr. Diverse diplomaten van de Welsumerclub hebben nog geprobeerd om de afvalligen terug te laten keren tot de ware leer. Maar ondanks de bekeringsijver mislukten alle missies.

Weegschaal

Beide volkeren zijn tot het inzicht gekomen dat zij elkander wederzijds van dienst kunnen zijn. Zo stak de ondernemende Brit Edward Dickinson afgelopen week de Noordzee over om eieren te ruilen. Beide kampen hebben goede hoop dat daar geen huilen van komt. De eerste resultaten van deze transacties zijn mogelijk al te zien op de jubileumshow van de Welsumerclub, die op 1 en 2 november 2019 zijn vijftigjarig bestaan viert. Speciale gast in dorpshuis De Bongerd te Welsum is dan de Engelsman John Lobb, vermaard keurmeester van eieren.