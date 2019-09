Wat moet een crimineel met een geroofd miljoenenschilderij? ‘Handig tijdens onderhandelingen met justitie’

Afvalreke­ning Deventer huishouden in 2020 met vier tientjes omhoog

12 september Een Deventer huishouden is in 2020 naar verwachting ruim veertig euro meer kwijt aan de vuilnisophaaldienst. Die tegenvaller volgt opvallend genoeg nu de Deventenaar steeds fanatieker afval scheidt. Waarbij inwoners relatief nog maar weinig keren per jaar de kliko met restafval aan de weg zetten of vuilniszak in de ondergrondse container stoppen.