Wat te doen met een fabriekscomplex van 50.000 vierkante meter in Deventer?

Brok coke van een kilo onder­schept in trein Deventer: verdachte na uitleve­ring voor rechter

26 juli In de internationale trein van Amsterdam naar Berlijn wordt op de halte in Deventer een kilo onversneden coke onderschept. Straatwaarde: enkele tienduizenden euro. Het blok ligt in een onbeheerde rugtas op het bagagerek. Een passagier die wel heel vaak door het compartiment heen loopt te banjeren is uiteindelijk gepakt.