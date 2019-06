Wat viel dáár nou naar beneden in Deventer?!

Politie vraagt Deventena­ren niet voor eigen rechter te spelen in kwestie rond vermeende schennis­ple­ger

17:55 In Deventer is onrust ontstaan over een vermeende schennispleger die het op jonge kinderen gemunt zou hebben. Zijn foto werd honderden keren gedeeld op Facebook. De man zou masturberen voor de ogen van kleine kinderen. De politie vraagt in een statement erom het recht niet in eigen hand te nemen.