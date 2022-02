Wat zou je doen als er 24 uur geen mannen waren? Na die vraag belandde Erik uit Deventer in mediastorm

Hij zit thuis met een puntje appeltaart en een kop thee in een comfortabele fauteuil. Na de mediastorm waar Janssen vorige week in belandde, wil hij best nog een interview geven, maar dan moet het wel over de essentie gaan en vooral niet over hem. ,,We zijn dingen normaal gaan vinden die niet normaal zijn. Daar moeten we het met elkaar over hebben.’’