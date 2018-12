Water IJssel stijgt in rap tempo: sluis van Deventer na maanden wellicht weer open voor de vaart

Stond de IJssel bij Deventer zondag nog op 59 centimeter, nu staat het water op 75 centimeter en het is de verwachting dat donderdag het water ruim boven de meter staat. Als de benodigde waterstanden gehaald worden, gaat donderdag de sluis open voor de beroepsvaart. De gemeente heeft de schippers beloofd dat ze hoe dan ook Deventer na het lossen weer kunnen verlaten. De sluis sloot in augustus, maar opende op 16 september nog even de deuren in een noodschutscenario. Daardoor konden de vijf schippers die opgesloten waren in de Deventer haven, de stad verlaten.