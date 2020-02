Water in IJssel stijgt komende dagen hard: waterschappen extra alert

Rijkswaterstaat voorspelt dat het water in de IJssel de komende twee dagen bij onder meer Zutphen en Deventer met één meter gaat stijgen . De dagen daarna stijgt de waterstand verder. De hoge waterstanden worden veroorzaakt door overvloedige regenval in de stroomgebieden van de Maas en de Rijn, zoals in Zuid-Duitsland en de Franse Vogezen.

Dijkwachtencontroles

,,In de Maas in Limburg is veel afvoer door regenval in België en Frankrijk. Dat probleem hebben wij hier minder”, zegt Klaas Jansen, van het Waterschap Drents Overijsselse Delta. ,,Toch krijgen we met het hoge water in de IJssel en eventueel De Vecht te maken. Het stijgt niet zodanig dat nu al dijkwachters moeten gaan lopen, maar we houden het wel in de gaten.”