Water staat Deventer horecazaken die nét na corona begonnen tot aan de lippen: ‘De starter wordt afgestraft’

video Huis in Deventer door brand verwoest: omstanders vermoeden dat oorzaak vuurwerk is

1 januari Een woning is kort na middernacht uitgebrand in Deventer. De bewoners zijn ongedeerd. Ook de buren zijn met de schrik vrij gekomen. De forensische opsporing is opgeroepen door de politie omdat verwacht wordt dat opzet in het spel is. Omstanders spreken van vuurwerkpijlen.