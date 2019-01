Waterschap gaat vol voor waterfabriek in Wilp

Hoe blijft het aangenaam in Bathmen met de lawaaisnel­weg A1 in de buurt? Deventer presen­teert de plannen

12:55 In Bathmen is op donderdag 14 februari een informatie-avond over de verbreding van de A1. De geluidsmaatregelen om geluidsoverlast voor het dorp te beperken worden dan in Boode gepresenteerd.