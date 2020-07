Waterstof toekomstmuziek? Knappe koppen uit Deventer werken aan een apparaat dat over drie jaar bruikbaar is

Met dit shirt steunt Deventer koppel kinderzie­ken­huis na ziekbed van eigen zoon

20 juli Een dag in het Emma Kinderziekenhuis in Amsterdam opende de ogen van Marthijn en Ingrid Pothoven, bekend van het Deventer familiebedrijf Deventrade. Sinds hun zoon er is behandeld, zetten ze zich in om het ziekenhuis te steunen. Afgelopen week lanceerde het bedrijf het Hummel EMMA Limited Edition shirt. De helft van de opbrengst per sportshirt gaat direct naar de Stichting Steun Emma Kinderziekenhuis.