Het Voorster college staat positief tegenover de bouw van een innovatieve waterzuivering in Wilp-Achterhoek. Eric Keizer, woordvoerder van Waterschap Vallei en Veluwe, geeft tekst en uitleg over de plannen voor een zogenoemde waterfabriek.

Wat is de waterfabriek ook alweer precies?

,,In de waterfabriek willen we het afvalwater gaan zuiveren van een gebied ten zuiden van de A1 dat nu nog op de rioolwaterzuiveringsinstallatie Terwolde wordt behandeld. We willen zoveel mogelijk grondstoffen uit het afvalwater halen voor hergebruik. Alle waterschappen, maar ook bedrijven en kennisinstituten kunnen hiervan profiteren, omdat we hier gezamenlijk nieuwe technologie en kennis over waterzuivering ontwikkelen. Inclusief de verwijdering van geneesmiddelen en het verwerken van reststromen tot herbruikbare grondstoffen.''

De plannen voor de waterfabriek zijn al in 2014 gepresenteerd. Waarom duurt het zolang?

,,Ja dat klopt. We willen in Wilp (aan de Sluinerweg in Wilp-Achterhoek, red.) de waterzuivering van de toekomst bouwen waarbij we geen grondstoffen meer vernietigen. Daarvoor willen we gebruikmaken van techniek en technologie die nog in ontwikkeling is. De geplande oplevering voor 2021 staat nog steeds overeind.''

Wat zijn de kosten van de waterfabriek en komen die voor rekening van het waterschap?

,,Het is nog niet te zeggen wat de waterfabriek gaat kosten. En evenmin wie die kosten gaan dragen. Dit komt omdat nog wordt onderzocht of het waterschap deze zuivering alleen gaat bouwen of samen met andere partijen.''

Wanneer moet de waterfabriek gereed zijn?

,,We willen de waterfabriek in twee fasen bouwen. In de eerste fase zal het water worden gezuiverd. Volgens de planning is dit voor 2021 gereed. In de tweede fase gaan we de reststromen opwaarderen tot waardevolle grondstoffen.''

Aanvankelijk zou de waterfabriek bij afvalverwerker Attero komen. Nu wordt gesproken over het terrein van plantenveredelingsbedrijf Schoneveld Breeding. Hoe zit dat?

,,Beide bedrijven zijn mogelijke partners in het project. Het is nog niet besloten waar we de fabriek gaan realiseren.''

Waar komt de naam waterfabriek vandaan?