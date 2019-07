‘We kijken nu wel uit, maar vooral voor de bonnenschrijvers’

Ook in Deventer op middelbare school Het Vlier is het app- en telefoon-verbod het gesprek van de dag, maar niemand weet precies wat er nu wel en niet meer mag. ,,Alleen niet appen? Of ook niet bellen? Ik weet het niet precies.‘’

En de enige reden om de telefoon voortaan weg te stoppen is de vette bekeuring die ze kunnen krijgen. Echt stoppen met fietsen en bellen tegelijk, overweegt bijna niemand. ,,Ik let wel goed op of ik handhavers zie.‘’

Esmer Sevgin (16), 4 Havo

Volledig scherm Esmer Sevgin. © Gerard Vrakking

,,Ik weet nog niet zo goed hoe ik met dat verbod om zal gaan. Ik appte al niet zo heel veel op de fiets en ook nooit heel erg lang. Meestal geef ik alleen kort antwoord als iemand iets vraagt. Ik ga in ieder geval beter opletten of ik handhavers zie, want het kost je wel 95 euro. Als ik geen handhavers zie, denk ik dat ik wel gewoon zal blijven appen op de fiets.‘’

Simón Wiegers (17), 5 VWO

Volledig scherm Simón Wiegers. © Gerard Vrakking

,,Eigenlijk keek ik altijd al goed om me heen voordat ik ging appen. Ik let goed op het verkeer of het wel kan. Ik vind het wel goed dat er beter op gelet gaat worden en er hoge boetes uitgedeeld worden, want het is natuurlijk wel gevaarlijk om te appen op de fiets. Ik ben ook wel eens bijna aangereden door iemand die op zijn telefoon zat te kijken. Maar ik ga er zelf ook mee door. Ik kijk nu wel beter uit om niet betrapt te worden.‘’

Najim Mellouli (18) 5 vwo

Volledig scherm Najim Mellouli. © Gerard Vrakking