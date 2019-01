Webcare van oom agent: politie IJsselland groeit op Facebook

GA Eagles baadt in weelde in luxueus Titanic-Re­sort

6:17 Een beetje onwennig stapt Olaf Kok woensdagavond uit de bus in het door overvloedige regenval geteisterde Belek. Het pas 16-jarige talent van Go Ahead Eagles pakt zijn tas uit het laadruim en verdwijnt dan snel in zijn telefoon bij het imposante Titanic Deluxe Golf Resort. De vwo-scholier is de grootste surprise in de selectie van trainer John Stegeman, die zich tot maandag in Turkije voorbereidt op de tweede seizoenshelft in de eerste divisie.