Wederom vernielingen in Deventer Molentuin, buurt baalt

Carlijn Achtereekte kijkt met goed gevoel terug op EK Afstanden

19:17 Carlijn Achtereekte kijkt met een goed gevoel terug op het EK Afstanden in het Russische Kolomna. Gisteren pakte de schaatsster uit Lettele zilver op de 3000 meter, vandaag reed ze de Mass Start maar kon samen met Annouk van der Weijden geen rol van betekenis spelen. ,,Nu is het tijd voor even rust.''