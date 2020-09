Wedstrijd volleybalsters Avior geschrapt vanwege coronagerelateerde klachten bij twee speelsters

Franse taferelen in Holten; vijf voetbalvel­den vol zonnebloe­men

22 september Een veld vol zonnebloemen. Zo ver je kijken kunt. Het glooiende landschap rondom Holten was al fraai, maar landbouwer Henk Bronsvoort gooide er een licht Frans accent overheen. Het levert een prachtig buitenlands plaatje op en is volgens natuurorganisaties uniek in Nederland.