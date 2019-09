Weduwe Wittenberg overleed op donderdag 23 september 1999. Toch?

Dat de politie concludeert dat de weduwe op donderdagavond zou moeten zijn omgebracht, is gebaseerd op een groot aantal stille getuigen: een op 23 september opengeslagen tv-gids, het Deventer Dagblad van 23 september, de post op de mat (kranten van 24 en 25 september), een opgemaakt bed, dichte gordijnen. Op 23 september heeft ze om 20.36 uur voor het laatst gebeld, met Ernest Louwes. De weduwe mist vrijdag 24 september een afspraak met de groenteboer, terwijl ze als uiterst punctueel bekend stond. Ze is niet bij de Albert Heijn geweest voor haar vrijdagboodschappen.

Getuigen

Het gerechtshof vindt het in 2004 genoeg om vast te stellen dat de weduwe Wittenberg op donderdagavond 23 september 1999 na 20.36 uur om het leven is gebracht. Dat wordt ook niet anders door liefst vijf getuigen. Die menen de weduwe op vrijdag nog gezien te hebben. Drie van hen weten het niet zeker, constateren de rechters, een ander kan geen details geven. Het verhaal van de vijfde getuige wordt ontkracht door diens buurman, die een andere lezing geeft.

Vraagtekens

In 2014 duikt het tijdstip van overlijden opnieuw op, maar dan met vraagtekens omgeven. De Hoge Raad geeft aan nieuw onderzoek in te stellen in de Deventer moordzaak en het tijdstip van overlijden is een belangrijk element. Forensisch artsen twijfelen op basis van foto’s van de overleden weduwe aan het tijdstip van overlijden. De weduwe Wittenberg is mogelijk niet vermoord op donderdag 23 september 1999, maar een dag later. Als dat klopt, heeft Ernest Louwes een alibi.