Weekeindtips: slobberen, bloemen, jeu-de-boulen, blues en suikerbieten

Het weekeinde staat in deze regio bol van de evenementen. Met name muziekliefhebbers komen flink aan hun trekken, al wordt de jeu-de-boules beoefenaar zeker niet overgeslagen. Wij zetten een aantal uitgaanstips op een rij.

Slobberfeest - ‘Gek, super muzikaal, verrassend, en vooral erg veelzijdig’. Zo noemt de organisatie van het Slobberfeest in Hardenberg de show die Papa di Grazzi vrijdagavond zal geven. De band met blazers en sexy danseressen treedt op tijdens de 20ste editie van dit gratis festival op het Wilhelminaplein. Aanvang: 21.00 uur.

Bloemencorso - Op zaterdag 17 augustus kunnen de praalwagens van het Corsofestival nog één keer van dichtbij worden bekeken in Sint Jansklooster. De wagens worden bedekt met dahlia’s, maar door de droogte met minder dan de bedoeling was. Gelukkig is er wel weer straattheater met spraakmakende acts.

Jeu-de-boules op de Brink - Zondag is in Deventer een mooie dag voor de betere jeu-de-boules beoefenaar. Dan vindt op de Brink namelijk de 28ste editie plaats van André’s Bacchus Toernooi, een sterk bezet jeu-de-boules toernooi dat wordt georganiseerd door Deventer Boules Club (DBC) Karro-Deux in nauwe samenwerking met de plaatselijke horeca.

Volledig scherm Beeld van de 27ste editie van het Bacchus Jeu-de-boules toernooi in Deventer. © M. Gosselink

Sukerbietenfeest - Lemelerveld staat vijf dagen lang in het teken van het Sukerbietenfeest waar zoveel te doen is, dat het teveel is om op te noemen. Een minuscule greep uit wat er vrijdag tot en met zondag nog op het programma staat: beachvolleybal, kermis, shantyfestival, badeendenrace, pubquiz, viswedstrijd, klassieke Brommer & Solex Sukerbietentocht, countryline dansen, show-worstelen, hondendemonstratie, sukerbietenbrunch, circus Salto en veel muzikale optredens.

StadsOase - Het Van Reekumplein in Apeldoorn wordt weer omgetoverd tot StadsOase, een gratis festival dat zorgt voor een bomvol plein met muziek, eten en drinken. Zondag is het plein van surfband Seagulls, bestaande uit drie broers uit Oostende. Ze nemen hun zelfgemaakte gitaren, mondharmonica, stompbox en percussie-instrumenten mee en brengen volgens de organisatie ‘zonnige, aanstekelijke surfpop met een eigenwijze twist’.

Straatfestival - Vrijdagavond is de avond waarop in Zwolle het inmiddels traditionele Straatfestival plaatsvindt. Een keur aan artiesten staat geprogrammeerd in verschillende horecagelegenheden. Ze staan allemaal vermeld op de site van het straatfestival.