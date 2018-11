Weekendtips: Intocht Deventer, hardlopen door de natuur, winterbraderie en koopzondagen

Sinterklaas is alomtegenwoordig dit weekend, met zaterdag een intocht in Deventer en koopzondag in veel winkelcentra. Sportievelingen kunnen de benen strekken bij de Olde Maten Trailrun in Rouveen.

Trailrun: De Olde Maten Trail, een hardloopwedstrijd op onverharde wegen in natuurgebied Olde Maten tussen Hasselt en Rouveen, is 8 of 16 km. De online inschrijving is gesloten, aan de start kan voor 10 euro een startbewijs gekocht worden. Startlocatie: De Veldschuur, Wijkweg 2, 7954 HP Rouveen.

Intocht: Sinterklaas komt zaterdag in Deventer aanvaren. Het sinterklaasfeest aan de Welle, vlakbij de aanlegsteiger van het pontje, begint om 09.00 uur. Rond 09.35 uur vaart Pakjesboot 12 onder de spoorbrug door en niet veel later betreedt Sinterklaas het ponton. Na een welkomstwoord begint rond 10.30 uur de optocht.

Winterbraderie: In Emmeloord is zaterdag op de Lange Nering en op het Kettingplein een Winterbraderie. Er is een kunstijsbaan, koek en zopie, en veel ondernemers stallen hun waren uit in kramen. Er is een poppendokter aanwezig en de straten zijn feestelijk verlicht. De opbrengst van de markt is voor het goede doel.

Open Fanfare Orkest: Het Open Fanfare Orkest, een fanfare-orkest nieuwe stijl, geeft zaterdagavond het allereerste concert sinds de oprichting op 1 juli van dit jaar. ‘Celebration of a new Beginning’ is zaterdagavond 1 december om 20.00 uur in Theater Hanzehof. Kaarten kosten 12,75 euro.