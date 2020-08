Weekendtips: Lowlands, maar dan anders en scoor een gratis perenboom

Voor veel Lowlands-fans zal het een vreemd weekend zijn. Niet drie dagen losgaan in Biddinghuizen, maar gewoon thuisblijven. Toch is het niet helemaal van de baan. Het populaire festival namelijk zet er namelijk niet zomaar een streep door en organiseert een speciale thuiseditie. Zo kunnen festivalgangers bijvoorbeeld online speciale optredens bijwonen en legendarische shows terugkijken. Lees hier meer.

Kan jouw tuin wel een upgrade gebruiken? Duizenden perenbomen zoeken een nieuw huis en jij kunt er één ophalen, gratis en voor niks. Vanwege corona zijn ze niet verkocht en als ze niet worden opgehaald, worden ze verbrand. Zonde toch? Op meerdere plekken in het land - waaronder Deventer, Epe en Vaassen worden de bomen aangeboden. Hier vind je meer informatie.

Geen groene handen, maar wel zin om iets te doen? In de bibliotheek in het centrum van Deventer kun je morgenmiddag je technische skills ontwikkelen op de Makersplaats. Leer bijvoorbeeld werken met een 3D-printer, lasersnijder of vinylplotter. Ook kun je programmeren met Scratch of met robotjes aan de slag. Geen idee waar je moet beginnen? Geen paniek, er zijn vrijwilligers die je kunnen helpen. Lees hier meer.

Als je in een koninklijke bui bent, dan is Paleis het Loo een optie. Daar zijn dit weekend de laatste Zomerdagen. Op meerdere plekken worden verhalen verteld, bijvoorbeeld over de bijzondere auto's en rijtuigen. Voor kinderen is er een speurtocht in de tuin. ‘Ontspannen op royale afstand', zoals ze zelf zeggen. Hier vind je meer informatie.

En tot slot nog een tip voor ná het weekend, een deel van het land heeft immers nog vakantie. Vanaf maandag trekt de KinderKaravaan van Theater Orpheus door Apeldoorn. Tot en met vrijdag is de voorstelling ‘de Keukenparade’ van Buurman in de Natuur in één van de parken van de stad gratis te zien. Lees hier meer.

Fijn weekend!