Weekendtips: Met je buren naar de Platenbeurs?

Burendag

Zaterdag 23 september is het weer Burendag. De dag waarop je gezellig samen komt met je buren en tegelijkertijd iets goeds voor de buurt kunt doen. In het hele land zijn diverse activiteiten, er zijn er al ruim 5900 aangemeld bij de organisatie. Buurtbankjes maken, speeltuintjes opknappen en sportactiviteiten. Je kunt het zo gek niet bedenken of het wordt in jouw buurt georganiseerd. Op de website van Burendag staat in een grote kaart van Nederland precies beschreven welke activiteit op welke plek te vinden is. Ook in jouw buurt.

Kruipend door de modder

Je kunt dit weekend ook helemaal tot het uiterste gaan en al kruipend door de modder grote hindernissen overwinnen bij de Mud Masters in Biddinghuizen. Er kan met verschillende afstanden worden meegedaan, namelijk 6, 12, 18 en 42 kilometer. Mud Masters heeft het grootste parcours van de Benelux. Er worden duizenden deelnemers verwacht. Mocht je dit toch iets te veel van het goede vinden, dan kun je ook als publiek langs de kant gaan staan. Tip! Doe niet je net nieuw gekochte outfit aan. Het zou immers zonde zijn als je het na afloop vol modder weg kunt gooien.

Spelcomputers door de jaren heen

Fan van spelcomputers en dan met name van die uit het verleden? Dan moet je zondag 24 september in Apeldoorn zijn. Daar wordt namelijk de 32ste editie van de Retro Spelcomputer Beurs gehouden. Stichting Bonami Spelcomputers organiseert beurzen waar zowel winkeliers als liefhebbers hun dubbele items kunnen verkopen of juist kunnen kopen. Er zijn onder andere demonstraties en er wordt veel door liefhebbers bijgepraat. Natuurlijk is er veel aandacht voor de spelcomputers uit de jaren 70, 80 en 90, maar ook de huiscomputers van toen worden zeker niet vergeten. De beurs duurt zondag van 10:30 tot 15:30 uur en is aan de Heemradenlaan 130 in Apeldoorn.

Platenbeurs

De Retro Spelcomputer Beurs krijgt komende zondag concurrentie van de Platenbeurs in Zwolle. De hele dag kun je in de IJsselhallen in Zwolle allerlei lp’s, cd’s, dvd’s en meer vinden. En wat is een beurs over platen zonder muziek? The Maureens zijn aanwezig voor een optreden. Ook schrijver Edgar Kruize is op de beurs te vinden om zijn boek over Prince te signeren. Daarnaast komt Lukas van de Vrande van Plaat en Speler langs met zijn kartonnen platenspeler.

Bijna uitgespeeld

En nu valt het echt niet meer uit te stellen. Mocht je al een tijdje met het idee rondlopen om samen met je kinderen naar Deventer te gaan om buiten te spelen op de Brink, dan is komende zondag je laatste kans. Terwijl de kinderen van 14:00 tot 16:00 uur kunnen spelen, kunt u als ouder rustig relaxen op het terras vlakbij. Na zondag moet je wachten tot het nieuwe jaar voordat Spelen op de Brink weer terug is, dat is namelijk iedere woensdag- en zondagmiddag in de maanden mei t/m september 2018.