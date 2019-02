Weer écht Talamini-ijs, maar nog even vanuit een busje

Wie op deze warme februaridagen een ijsje haalt bij Talamini, krijgt weer ijs dat uit de eigen machines komt. Vorig jaar verwoestte een brand de fabriek van het familiebedrijf in Twello, waardoor de bekende ijsmaker deels was aangewezen op het ijs van een Duitse collega. Om dit jaar wel goed beslagen ten ijs te komen, staan de eigen ijsmachines daarom tijdelijk bij cateringbedrijf Linthorst in Twello. ,,We gaan alles weer zelf maken dit jaar en dat voelt goed", zegt Pietro Talamini.

,,Vorig jaar na de brand dacht ik: we redden ons aardig. Maar het gaat om het gevoel. Uiteindelijk ging het me irriteren. Je wilt ijs verkopen dat kwalitatief goed is, waar je trots op bent en 100 procent achter staat. Dat kan nu weer.”

Het ijs uit eigen machines gaat alleen naar de eigen salons en die van familie. De familie Talamini heeft behalve drie ijssalons in Deventer ook zaken in Apeldoorn, Twello, Zutphen en Zwolle. Voor de horecaklanten ontbreekt de capaciteit nog.

IJsmakerij

Ondertussen wordt hard gewerkt aan een nieuwe ijsmakerij op de plek van de hal die in mei vorig jaar afbrandde. Dat duurt langer dan in eerste instantie gedacht. ,,De eerste planning was dat we in mei of juni klaar zouden zijn met de bouw, maar we willen niet in het hoogseizoen verhuizen. Dan kunnen we kinderziektes niet gebruiken." Bovendien merkt ook Talamini dat alles langer duurt door de drukte in de bouw.

Vorig jaar haalde Talamini nog een deel van het ijs uit Duitsland. Dat voelde niet hetzelfde, zegt Talamini, al heeft hij alle lof voor de ijsmaker die hen uit de brand hielp. ,,Ik wilde hem gelijk betalen, maar hij zei gelijk: geen paniek, eerst verkopen. En die man kende mij niet eens."

De grootste

Talamini opent in ieder geval in Deventer dit weekeinde al op drie plekken, ruim voordat het ijsseizoen traditioneel begint. En dat terwijl de zaak aan de Brink in Deventer - naar verluidt de grootste ijssalon ter wereld - op dit moment nog een jaarlijkse onderhoudsbeurt ondergaat. ,,We mogen voor de zaak verkopen met een oude ijsbus uit 1964. Het gaat niet eens om het verkopen, het gaat erom dat ijs er met zulk mooi weer bijhoort. Dan wil je gewoon open."