Weer een autobrand op de nachtelijke Zandweerd in Deventer: wanneer stopt het?

Toneel­speel­ster en slager Dinie kijkt deze dagen in vele spiegels tegelijk

11:58 Altijd staat ze in de coulissen. Zowel bij haar grote hobby toneelspelen, als in haar vak als slager. Dinie Jansen- Oplaat (58) trekt echter de stoute schoenen aan: in een speciaal opgebouwde spiegelzaal in eigen tuin ziet ze zichzelf vanuit allerlei hoeken, midden op het toneel. Ze speelt een van de vier hoofdrollen in Jaloezieën. De première is net achter de rug. Tijd voor een dubbelportret.