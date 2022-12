Weer een brand in Deventer, nu een auto langs het spoor aan de Weseperstraat

Aan de Weseperstraat in Deventer is vannacht een auto in vlammen opgegaan. Op de parkeerplaats waar vroeger de Karwei zat, tegen het spoor aan, kon de brandweer niet voorkomen dat het voertuig volledig uitbrandde. Het is niet de eerste brand in de afgelopen weken rond het spoor in Deventer.

Omdat er op de parkeerplaats nauwelijks andere voertuigen geparkeerd waren kon de brand niet overslaan. De auto die in brand vloog is total loss. De politie heeft de plek afgezet met lint en gaat onderzoek doen naar de oorzaak. Het vermoeden is dat de brand is aangestoken. In de buurt is direct na de brandmelding gezocht naar verdachte personen, maar zonder resultaat.

Niet alleen auto's in brand

In oktober en november zijn er verschillende keren brand geweest rond het station en het spoor in Deventer. Zo waren er eind oktober in een week tijd vier brandjes in de lijn Rivierenwijk/Voorstad. Toen gingen een auto, schutting, afvalcontainers bij een woning en aanhangwagen in vlammen op. Een week later volgde een brommobiel.

Daarna leek het even rustig, maar afgelopen woensdag was opnieuw een auto aan de beurt: aan de Sanatoriumdwarsstraat was er voor de brandweer geen redden aan.

Voor het NS-station ging dit weekeinde een scooter in vlammen op. Of de branden verband houden met elkaar is nog niet bekend. De politie doet onderzoek.