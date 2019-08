Wéér een monstermeerval gevangen in Oost-Nederland. Toeval? ‘Zeker niet’

videoIneens wordt de een na de andere monstermeerval gevangen in Oost-Nederland. Na recordbrekers in Twente en de Achterhoek hengelde Niels Kersten uit Zeewolde een paar dagen geleden een meerval van dik 2 meter uit de IJssel tussen Deventer en Zwolle. Toeval? ,,Zeker niet.’’

Nou ja. Beetje wel dan, zegt Hans Gels, directeur van Sportvisserij Oost-Nederland. ,,Dat die grote worden gevangen in Oost-Nederland is wel toeval. Want ze zitten echt overal, ook op de Lek, de Maas, de Nieuwe Merwede: overal in Nederland. Maar dat er van die grote worden gevangen, dat is géén toeval. Zeker niet.’’

Kersten kon er niet van slapen op de camping in Hardenberg, nadat hij een meerval van 2 meter en 22 centimeter na een verwoed gevecht uit de IJssel had gehaald. Hij zat nog vol van de adrenaline. De vis was niet zo groot als de recordvangst in Ulft in de Achterhoek: 2,36 meter. Maar toch.

Spoelgat

Het verbaast Gels niet dat de joekel van Kersten juist in de IJssel werd gevangen. ,,Je ziet meervallen ook wel in vijvers, maar het zijn vooral echte riviervissen. Ze liggen graag in spoelgaten die ontstaan achter kribben.’’ Dat zijn de stroken basaltblokken die dwars op de oever van een rivier zijn aangelegd. Die moeten de rivier op hun plek houden.

Volgens de directeur van Sportvisserij Oost-Nederland zijn er drie oorzaken dat de meerval zich ineens laat zien. ,,Dat heeft te maken met de aanleg van het Mainz-Donaukanaal in Duitsland, waardoor allerlei vissoorten maar zeker ook de meerval meer zijn weg heeft gevonden naar ons land. Bovendien vindt hij het hier kennelijk prettig, nu de zomers warmer zijn.’’

Beschermd

Maar de voornaamste reden is deze: ,,Sinds 2012 mag er weer op de meerval worden gevist. Daarvoor had die een beschermde status. Je ziet dat steeds meer mensen zich toeleggen op het vangen van meerval.’’

En dat is niet zonder reden. De vissen kunnen monsterlijke afmetingen bereiken, mogelijk zelfs van drie meter. Het is dus een heel gevecht om een grote meerval op de kant te krijgen - en daarin zien hengelaars een mooie uitdaging.

Duif

Gels: ,,Het vissen op meerval is heel specialistisch.’’ Niet alleen wat betreft materieel, maar ook als het gaat om kennis over het dier. ,,Het is een echte rover. Hij eet vis, maar het is ook wel bekend dat hij volwassen eenden of jonge eenden eet. Ik heb eens een filmpje op Youtube gezien waarin een meerval duiven van de kant van het water plukt om ze op te eten.’’

Eigenaren van kleine honden moeten dus opletten aan de waterkant? ,,Dat zal wel meevallen. In theorie zou een meerval een kleine hond kunnen opeten, maar ik heb er nog nooit van gehoord. Bovendien zijn ze vooral ’s nachts actief. En dan laten de meeste mensen hun hond niet uit.’’

Hieronder beelden van de recordmeerval in Ulft:

De monstermeerval van Enschede:

Volledig scherm Dirk Ditters met zijn zoon en de meerval van 2,27 meter © Fishing Adventure