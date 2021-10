Weer gaat het mis bij tankstation Avia in Deventer: auto knalt vol op snorscooter

Sportprogramma Deventer/Zutphen Eindelijk weer volle bak bij Sallandse derby tussen Heino en Rohda Raalte, topper voor KVZ

21 oktober Heino – Rohda Raalte. Het is de moeder aller Sallandse derby’s en aankomend weekend hét duel om naar uit te kijken. Want beide ploegen zijn ook nog eens uitstekend aan het seizoen begonnen. In de Sallandse clash aast Heino bovendien op revanche, na de 2-1 nederlaag in de meest recente editie.