Wéér gaat het mis op gevaarlijk Deventer knelpunt (en deze maatregelen moeten dat oplossen)

Dit succesvol­le restaurant zit elke avond tjokvol, maar gaat toch sluiten

Poort van Twente loopt als een trein. Het restaurant in Rijssen zit alle avonden vol en aan verjaardagen, trouwerijen en jubileumfeesten is geen gebrek. Prachtig zou je zeggen. Maar toch gaat de zaak dicht. Na 34 jaar stopt de familie Molenaar met het restaurant. De eetgelegenheid is zelfs al verkocht. Hoe is dat mogelijk terwijl de zaak zo lekker draait?