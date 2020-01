Weer gaat tunnel Brinkgreverweg bij Deventer binnenstad er uit, maar nu slechts even

Reden dit keer is dat er een buis wordt aangelegd om de hoogte van het grondwaterpeil eenvoudig vast te stellen, zo meldt de gemeente. Waarom dat nodig is, blijft onduidelijk.

Eén rijrichting van de tunnel - vanuit richting binnenstad - is afgesloten. Dat is het geval tussen 9 en 16 uur. Er worden dinsdag verkeersregelaars ingezet. De tunnel komt uit op het Churchillplein, een belangrijke kruising rond de Deventer binnenstad.

Klachten

Het is niet de eerste keer dat de tunnel eruit ligt. Nu dus maar een dag, maar in 2018 was dat maanden het geval. Toen werden nieuwe rioleringsbuizen aangelegd, ook om te voorkomen dat de tunnel bij hevige regenval snel blank komt te staan. Dat werk liep indertijd uit en zorgde voor veel klachten bij ondernemers aan de Brinkgreverweg, die langere tijd slecht bereikbaar waren. Waarom het klusje van dinsdag niet bij eerdere werkzaamheden is uitgevoerd is niet bekend.