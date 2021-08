Weer geen Bathmense Kermis: Op het laatste moment annuleren zou finaciële strop zijn

column Caroline deed waar ze goed in is: zich veront­schul­di­gen en smoezen verzinnen

23 augustus Stel nou dat… we de Tweede Kamer aan de pillen zetten? Rutte herinnert zich bar weinig en dat lijkt besmettelijk. Want wat ging Caroline weer onderuit vorige week. De BBB moet zijn naam eer aan gaan doen: in vitaminen. Die zijn goed voor het geheugen en houden je wakker!