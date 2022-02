Wéér poging om omstreden bomenkap in binnenstad te dwarsbomen: ‘Groen populisme’ in Deventer?

De platanen in kwestie staan voor de nieuwe Deventer bibliotheek. B en W willen de bomen laten omzagen, omdat ze volgens hen niet passen in de herinrichting van het plein. Maar lang niet iedereen is het ermee eens. Het neerhalen van in totaal tien bomen rond de Lebuinuskerk zorgt al maanden voor onrust. Via een petitie, een gang naar de rechter en met een actievoerder die zich vastketende is geprobeerd de kap tegen te houden.