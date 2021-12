Wéér presteert GA Eagles top en zitten fans thuis op de bank: ‘Zuur, je mist de magie’

VIDEO Verkeer langs IJssel in Deventer muurvast door aanrijding auto’s onder spoorbrug

Twee auto’s zijn op elkaar gereden op de kruising Ossenweerdstraat met de IJsselkade in Deventer. Een persoon is bekneld in de auto en moet door de brandweer ontzet worden. Het kruispunt onder de spoorbrug is volledig dicht. Daardoor loopt het verkeer in de binnenstad compleet vast.

