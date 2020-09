Weer raak in Deventer: auto in vlammen op, brandende jerrycan ligt aan overkant van de weg

Paarden zijn meesters in het verhullen van hun blessures maar deze Deventerse paardenmas­seur leert je daar doorheen ‘te voelen’

9 september De toestand van een paard doorgronden door het lichaam te betasten? De Deventer paardensportmasseur Antoinette Langenberg weet hoe dat moet. In oktober en november geeft zij introductiecursussen voor paardenliefhebbers bij de Sallandse manege Nijenkamp in Holten. ,,Een paard is een meester in het verbergen van wat er daadwerkelijk aan de hand is.’’