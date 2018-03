Weer twee autobranden in Deventer

De brandweer kreeg even na 2.00 uur afgelopen nacht een melding van een brand in een bestelbusje in Het Oostrik. Het busje blijkt van een bedrijf te zijn gespecialiseerd in brandbeveiliging. Ter plaatse bleek het niet alleen om de bestelbus te gaan, ook een personenauto stond in brand. Volgens de brandweer was het niet aannemelijk dat het vuur is overgeslagen naar de personenauto, maar apart is ontstaan. De omgeving van de branden is nu afgezet, in de loop van de ochtend wordt onderzoek gedaan naar de twee branden.