Weerman Mark blikt terug op memorabele hittegolf: ‘Volgende week wordt het echt koeler’

Hoe kijk je terug op deze periode, Mark?

Deze hittegolf duurde van 5 tot 18 augustus en telde maar liefst tien dagen van dertig-plus. Dat is gigantisch hoor, vergis je niet. De langste hittegolfperiode van 1975 gaan we niet meer halen. Maar in 1975 had je echt niet tien dagen van dertig graden of meer. En eigenlijk is het een beetje zuur hè? De Bilt had een graadje tekort. Lokaal gaat het gewoon door. Ik had 25 graden gisteren. Maar dat is niet officieel. De officiële meetpunten moeten in het open veld staan. Daar is al jaren discussie over. Want het is ook hoe mensen het ervaren.

Maar ja, we hebben dit nu eenmaal afgesproken, dus daar moet je je aan houden. Helaas, want vandaag is het gewoon weer 27 graden en de komende dagen loopt het ook weer naar een graad of 28. Maar goed, we hadden het record van 17 dagen alleen kunnen evenaren. Vrijdag wordt het koeler. We hadden hem niet meer kunnen verbeteren. Volgende week wordt het echt koeler. Lokaal hadden we ook hele pittige buien, of juist helemaal niets. In alles memorabel, deze hittegolf 2020.

En wat was je eigen hoogtepunt deze dagen?

Toch wel werken met 34 graden binnen. Dat kun je een dieptepunt noemen, maar ik ben positief ingesteld. Ik had nog nooit met zo'n binnentemperatuur gewerkt. En als je dan toch een dieptepunt wilt weten: dat we het hitterecord niet gehaald hebben. Als je zo ver komt, wil je ook verder, toch? Al zullen er genoeg mensen zijn die blij zijn dat het koeler wordt.

Met welke extremiteiten moeten we de komende maanden nog rekening houden?

Een nieuwe hittegolf lijkt me niet aan de orde. We lopen langzaamaan naar september. Dan kun je natuurlijk heel erg mooie dagen hebben, maar niet zo gek als nu, verwacht ik. Hoewel, ik herinner me dat twee jaar geleden de ijsbaan in Deventer open ging in oktober, en we met onze korte broek konden gaan schaatsen: toen was het buiten 23 graden. Dus zeg nooit nooit.

Tot de Elfstedentocht dan maar?

Dat zou mooi zijn hè, eindelijk weer natuurijs. Ik heb de Elfstedentocht twee keer gereden, beide keren officieus, want ik was niet ingeloot. De laatste keer in '97 ben ik met een clubje van de Zwaluwen, de wielerploeg, in Deventer op vrijdag gegaan, de dag voor de officiële. Nu ben ik ingeloot. Maar als ik reeel ben moet ik zeggen dat de kans klein is. Alhoewel: je ziet nu hoe lang een hogedrukgebied kan blijven hangen. Als dat nu ook eens in de winter zou gebeuren... Je hebt maar een paar weken nodig.

Volledig scherm De Hittegolf 2020 is voorbij. Op naar de Elfstedentocht? © Jeroen Jazet