Weerman Mark over hittegolf dag 11: toch weer een graad of 27 en de buienstraten komen er aan

,,De vrijdagavond was zoals bedacht met die popcornwolken. Als ik in mijn tuin tachtig druppels heb gehad is het veel. Maar verderop in Veessen en Epe was een fikse bui en ook de A28 en in Zwolle viel in korte tijd veel regen. Ik heb altijd van Jan Pelleboer geleerd: Mark, hou in de gaten: waar in het voorjaar een bui valt, zal het later in het jaar ook wat vallen. Dat moet je vergelijk met woestijngrond: daar valt niks te verdampen, dus valt daardoor ook minder.”