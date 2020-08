Weerman Mark over hittegolf dag 12: pittige buien 'met van alles wat’ komen in de avond

Hittegolf 2020: Dag 12Hittegolf 2020 dag 11. De eerste hittegolf van 2020 is een feit en het is een pittige. Onze weerman Mark Wolvenne uit Twello praat je elke dag bij. Hoe lang houdt de hitte aan?

,,Vanochtend heb ik een fietsrondje gemaakt over de Wilpse Klei, Voorst, Loenermark. Zeventig kilometer, rustig aan, mooi om je heen kijken, want het was al weer te warm. Ik had al snel last van een lekke koppakking, het zweet gutste me van het voorhoofd. Je merkt aan alles dat er veel vocht in de lucht zit.”

,,En wat ik eerder zei: waar het eerder regende, regent het vaker, ging gisteravond ook weer op. Wij hebben nog steeds nauwelijks een druppel gehad in Twello, terwijl Terwolde, Epe weer een fikse bui kregen. Maar ik denk dat er vandaag op wel meer plekken een bui gaat vallen.”

De buien komen nu niet zo vroeg

,,Het KNMI gaf code geel af, maar daar raak ik niet van in paniek. Dat is tegenwoordig in de winter ook bij een fikse sneeuwbui. Je moet gewoon rekening houden met pittige buien met van alles wat. Die zie je nu boven Frankrijk al aankomen. Eind van de middag, avond, in de nacht: het komt niet zo vroeg.”

,,Maar ik heb wel minder goede hoop voor onze hittegolf. Ik denk dat we het regionaal wel gaan halen. Maar of het KNMI in De Bilt dinsdag de 25 gaat halen is de vraag. Mocht dat wel lukken, dan ga ik voor de eindsprint. Want de rest van de week geeft gewoon weer 29 graden. Dan gaan we de langste hittegolf van 1975 evenaren of verbeteren.”

Volledig scherm Weerman Mark Wolvenne. © Jeroen Jazet