Hittegolf 2020: Dag 9Hittegolf 2020 dag 9. De eerste hittegolf van 2020 is een feit en het is een pittige. Onze weerman Mark Wolvenne uit Twello praat je elke dag bij. Hoe lang houdt de hitte aan?

,,We hebben nu al een bijzonder weekje. Het is de warmste week sinds de langste hittegolf in 1975. Toen was het 32 graden, nu gemiddeld 33,1 graad. Dat is een fors verschil en dat lees je ook wel: dit heeft niemand voorspeld. Het is echt de CO2-uitstoot waar we dit aan te danken hebben. Elke hittegolf wordt heter."

,,Bij ons in Twello hadden we een relatief koele nacht met 17 graden. Het koelste plekje van Nederland. Vanochtend was het heerlijk fris toen ik rond 05.30 uur de hond uitliet. De avonden en ochtende zijn heel mooi. Tot nu toe dan, want vanavond kan er wel eens een buitje inzitten.”

De buien zie je wel aankomen uit het zuiden

,,Je hoeft niet meteen je terras op te ruimen. De buien komen uit het zuiden, je ziet ze echt wel aankomen. Het kan ook nog steeds dat er bij jou niks valt. Ondertussen stellen de modellen zich bij en zou het zo maar eens kunnen zijn dat onze hittegolf maandag of dinsdag ten einde komt. Volgende week vrijdag wordt wel weer 30 graden aangegeven. Daarna wordt het echt koeler. 22 graden in de week erna. Kunnen we mooi weer luchten. Want binnenmuren in huis voelen nu soms net als knuffelmuren in de sauna.”

,,Vanavond beginnen we met een garnalencocktailtje, daarna een licht pastaatje en we sluiten af met een mooie ijssalade. Zo komen we de hitte door.”

Volledig scherm Weerman Mark Wolvenne heeft op ons verzoek alle modellen bekeken en komt met een regionale weersvoorspelling: zijn we begonnen aan de langste hittegolf ooit? Wolvenne weet het antwoord. © Jeroen Jazet