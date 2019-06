Weerman uit Terwolde na bizarre wolkbreuk boven Deventer: ‘We moeten ermee leren leven’

CDA-raads­lid verbaast zich over au­to-evenement op ‘autovrij’ gemaakt Grote Kerkhof in Deventer

14:02 Ze werd er naar eigen zeggen door verrast, toen ze zondag de kerkdienst in de Deventer Lebuiniskerk wilde bezoeken: talloze BMW's op het sinds begin dit jaar autovrij verklaarde Grote Kerkhof in hartje Deventer. CDA-raadslid Elske van der Mik uit Deventer wil hier opheldering over van het college van burgemeester en wethouders en heeft daarom schriftelijke vragen ingediend. Want is dat wel zo wenselijk, een auto-evenement op een autovrij plein?