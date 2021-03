Weg naar ziekenhuis afgesneden voor ouderen in Colmschate nu buslijn is verdwenen

Dreun voor Boreel in Deventer: restaurant Vrijdag failliet verklaard

10 maart Restaurant Vrijdag op het Boreelplein is door de rechtbank failliet verklaard. Het bankroet is een dreun voor winkelgebied de Boreel in de Deventer binnenstad. Vrijdag, dat een all-you-can-eat-concept en indoorkinderspeelparadijs had, huurt een groot deel van de eerste verdieping in het complex.