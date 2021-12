Weggeefkast in Deventer gevuld met ruim 100 sinterklaascadeautjes: ‘Ik wil blijheid verspreiden’

Ziel en zaligheid in Weggeef­kast Deventer en dan zet iemand er vieze matrassen en medicijn in

De Weggeefkast in de Schoutenweg in Deventer is een begrip. Mensen maken speciaal een ommetje. Kijken of er iets van hun gading bij zit. Leveren de gekste dingen in, speelgoed, kleding, serviesgoed. En kletsen met handen en voeten en verschillende talen met elkaar. Maar nu is het klaar. Eigenaar Hans van der Pol heeft zijn sierlijke kast dichtgetimmerd.

21 augustus