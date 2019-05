Weglopen mag soms bij eigenzinnig Deventer Op Stelten 2019: ,,Het is geen Joop van den Ende”

VideoDe 23 editie van Deventer op Stelten is volgens de organisatie een editie met lef. Naast het gebruikelijke spektakel is ruimte voor ingewikkelder, minder toegankelijk theater. ,,Het is geen Joop van den Ende-programmering. Het is ook helemaal niet erg als af en toe iemand wegloopt.”

Een deel van het grote publiek associeert het festival vooral met spektakel met hijskranen, vuur en vlam en circus op stelten, maar Deventer op Stelten 2019 biedt toch ook vooral buitentheater op hoog niveau. Dat is niet altijd eenvoudig of toegankelijk.

Lees ook Play PREMIUM Vijf verschillende topacts van Deventer op Stelten 2019: van regenboogparade tot rauwe tocht naar het kerkhof Lees meer

Dat hoeft ook niet, zeggen organisatoren Anjo de Bont en Hein te Riele. De Bont: ,,Het mag niet voorspelbaar zijn. Opvoeden? Dat klinkt een beetje te belerend, maar er zitten nu voorstellingen bij die we tien jaar geleden niet aangedurfd hadden.”

Eigenzinnig

Het motto van het festival (gemiddeld 125.000 bezoekers) is dit jaar ‘Eigenzinnig, Kleurrijk en Indrukwekkend’. Vooral dat eigenzinnige komt sterk naar voren in de programmering. Een voorbeeld is de Franse theatergroep Kumulus, die op de Beestenmarkt te zien is met ‘Silence Combrant'. Een lange voorstelling van anderhalf uur, soms traag, over mensen en het weggooien van afval.

,,Daar zullen misschien wel mensen weglopen, of geïrriteerd door raken, omdat ze iets anders verwacht hadden. Maar dat mag: we willen mensen ook met wat nieuws in aanraking brengen.” Ook te zien: een dansvoorstelling van vier uur in de Bergkerk, toch ook geen bescheiden zit.

Kleurrijk

Mensen die niet van ingewikkeld of klein theater houden, hoeven niet te vrezen. De Bont: ,,Volgens mij hadden we nog nooit zo'n breed aanbod.” Ook dit jaar trekken grote, kleurrijke parades over De Brink. Zo trekt het Nederlandse gezelschap Close-Act met een kleurrijke, grootste paradevoorstelling over De Brink, Picto Facto gaat met metershoge, felgekleurde luchtgevulde objecten door de winkelstraten en over De Brink. En wie van humor, clowns en circus houdt is ook veel te zien.

Deventer op Stelten ( gemiddeld 125.000 bezoekers) biedt tussen 5 en 7 juli 150 voorstellingen van 25 theatergezelschappen, op twintig locaties in en rondom het centrum. Nieuwe locaties dit jaar zijn dit jaar onder meer de Kapjeswelle en de nieuwe bibliotheek.

Indrukwekkend