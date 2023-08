Wegwerkers aangehouden na dood kermisexploitant (57): wat gebeurde er bij de A1 in Deventer?

Met dj’s en podia maakt (ook) Raalter horeca van Stöppelhae­ne steeds groter feest: ‘We zitten elkaar echt niet in de weg’

De Stöppelhaene, dan moet je toch zijn op het centrale plein aan de Domineeskamp, met het megapodium en de twee grote tenten? Ja. Maar iets verderop, buiten het festivalterrein maakt de Raalter horeca er zelf ook een steeds groter feest van. Met per zaak een eigen programma met dj’s, podia en feesttenten. ,,In Raalte kan dit allemaal, midden in het dorp.”