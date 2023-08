Wegwerkers blijven verdachte na dood kermisman Willem (57) bij Deventer, maar zijn nu wel vrij: ‘Logisch’

Wanneer is een tiny house nog tiny? (en andere vragen over een bijzondere rechtszaak in Olst)

Een ‘villa’ van zo’n 150 vierkante meter bouwen in plaats van een tiny house van 50 vierkante meter; in een wijk in Olst mag het. Daar begrijpt Ingrid van Elderen weinig van. Ze spande een rechtszaak aan, maar heeft geen gelijk gekregen. Hoe uniek is deze zaak? ,,Als je een bestemmingsplan vaststelt, moet je goed kijken wat er wordt toegestaan.”