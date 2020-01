Wegzakkende IJssel dreigt onbevaarbaar te worden

Luxe taartjes en chocolade: jonge chocola­tier Cynthia vindt ‘toplocatie’ in Deventer

23 januari De jonge Cynthia van Giessen opent in het oude pand van Jan Rauw aan de Vleeshouwerstraat in Deventer een zaak in luxe patisserie en chocola. Volgens de ambitieuze onderneemster heeft ze een toplocatie en is de stad klaar voor het hogere segment.