Weinig aanmeldingen voor ‘Deventer monument van het jaar’

Duizenden euro’s gingen naar rekening van politieke partij in Deventer: ‘Maar wat is daarmee gebeurd?

30 juli Donateurs die in het verleden geld in de lokale politieke partij Nieuw-Links in Deventer hebben gestoken, vragen zich af wat daar eigenlijk mee is gebeurd. De partij die in 2017 werd opgericht, kent al jaren een zieltogend bestaan. Na de dramatisch verlopen gemeenteraadsverkiezingen in 2018, is de partij niet meer actief.