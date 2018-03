Weinig drankrijders ontmaskerd bij grote alcoholcontrole in Deventer

Witteveen+Bos groeit naar 1100 werknemers

22 maart Het wereldwijde opererende advies- en ingenieursbureau Witteveen+Bos, met hoofdkantoor in Deventer, heeft over 2017 een lagere nettowinst geboekt dan in 2016: 12,5 tegen 15,7 miljoen euro. De totale omzet daalde van 137 naar 130,8 miljoen euro. Volgens algemeen directeur Karin Sluis is er geen vuiltje aan de lucht.