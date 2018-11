Wél extra maatregelen bij ‘gevaarlijke’ rotonde Voorst

Er is een bord geplaatst, dat het naar de nieuwe rondweg afbuigende verkeer wijst op de adviessnelheid van 30 kilometer per uur. Verder laat de provincie een aantal obstakels weghalen om de zichtbaarheid van fietsers te vergroten. Daarnaast moeten betonranden ervoor gaan zorgen dat verkeer niet van de rijbaan afwijkt. Deze maatregelen volgen op korte termijn, zegt Borsboom.

Onoverzichtelijk

In de Stentor spraken verontruste Voorstenaren, Veilig Verkeer Nederland en de Fietsersbond donderdag hun ongerustheid uit over de nieuwe verkeerssituatie. ,,Een dergelijke situatie heb ik in mijn loopbaan niet eerder gezien, ik stond vol verbazing te kijken. Onze conclusie is dat deze vormgeving met een ventweg, een bypass en een rotonde achter elkaar gevaar vormt voor fietsers”, zei Peter Buter van VVN. Hij pleitte voor waarschuwingsborden en een tweezijdig fietspad vanaf bakker Bril. Volgens Voorstenaar Rick Pierik is de situatie voor fietsers nu onoverzichtelijk.